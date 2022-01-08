Bu belgesel çok konuşulacak! A Haber, FOX'un maskesini düşürdü

Yılbaşı gecesi FOX TV'de yayınlanan 'Maske kimsin sen?' adlı program tepkilerin hedefi olmuştu. Programda pagan ve satanist ritüellerin propagandası yapılırken, Türk aile yapısı, gelenek ve görenekler açık şekilde hedef alınmıştır. A Haber Şef Editörü Burhan Aytekin yayınladığı analiz haber ile adeta FOX'un maskesini düşürdü. İşte Aytekin'in analiz haberi...