Video Türkiye CHP'nin Ankara İl Kongresinde rezalet olay! Kadınlara hakaret edildi | Video

CHP'nin Ankara İl Kongresinde rezalet olay! Kadınlara hakaret edildi | Video

CHP'nin Ankara İl Kongresinde rezalet olay! Kadınlara hakaret edildi | Video
16.02.2020 | 16:02

CHP'de bitmek bilmeyen rezaletler sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 37. Ankara İl Kongresinde gerginlik yaşandı. Delegelerden Teyfik Koçak'ın kadınlara hakaret etmesinin ardından kongrede gerginlik yaşandı. Koçak, ağza alınmayacak sözler söyledi. Bu skandal görüntü kadın haklarından sözde taviz vermeyen partinin gerçek durumunu gözler önüne serdi..

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