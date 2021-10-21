Video Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

21.10.2021 | 10:30

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bölgesel Finans Konferası'na video mesaj gönderdi.

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