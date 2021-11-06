Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Valiliği tarafından Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın Kooperatifleri İstanbul Buluşması Programı'na katıldı. Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projemizi, 2023'te tüm türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.