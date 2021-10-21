Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 21-10-2021 21.10.2021 | 08:00
03:32
00:50
Ankara'da Ali Babacan'a vatandaşlardan tepki 20.10.2021 | 15:57
02:35
İlk AKSUNGUR teslim edildi | Video 20.10.2021 | 13:06
05:04
05:04
SON DAKİKA: Ankara'da MTA bahçesindeki patlama anı kamerada! 20.10.2021 | 10:17
02:06
02:03
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu 20.10.2021 | 09:36
01:30
Hava Durumu 20-10-2021 20.10.2021 | 08:00
05:23
Nusret-2021 Davet Tatbikatı Çanakkale’de başladı | Video 19.10.2021 | 13:16
06:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum açılışına video mesaj gönderdi 19.10.2021 | 13:02
31:10
Özdemir Bayraktar dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor 19.10.2021 | 12:57
03:44
01:30
Hava Durumu 19-10-2021 19.10.2021 | 08:00
08:18
06:14
"Siyasete de örnek bir insandı" 18.10.2021 | 13:50
05:48
Son dakika: Başkan Erdoğan Angola'da 18.10.2021 | 13:50
01:36
"İyi bir yol açtı, iyi eserler bıraktı" 18.10.2021 | 13:09
04:18
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti 18.10.2021 | 13:05