Video Türkiye Hava Durumu 24-06-2021

Hava Durumu 24-06-2021

Hava Durumu 24-06-2021
24.06.2021 | 08:00

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Hava Durumu 24-06-2021 01:30
Hava Durumu 24-06-2021 24.06.2021 | 08:00
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan MKE ve Kabil Havalimanı açıklaması! 02:29
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan MKE ve Kabil Havalimanı açıklaması! 23.06.2021 | 17:11
Başkan Erdoğan'dan belediye başkanlarına önemli talimat: Sosyal medya belediyeciliği hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz 08:00
Başkan Erdoğan'dan belediye başkanlarına önemli talimat: Sosyal medya belediyeciliği hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz 23.06.2021 | 14:36
Can Ataklı'dan şok iddia 40 milyon para kayıp! Önemli bir CHP'li.. 00:21
Can Ataklı'dan şok iddia "40 milyon para kayıp! Önemli bir CHP'li.." 23.06.2021 | 11:37
HDP-PKK ilişkisinin bir kanıtı daha! Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'dan sokak çağrısı 02:10
HDP-PKK ilişkisinin bir kanıtı daha! Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'dan sokak çağrısı 23.06.2021 | 08:37
Hava Durumu 23-06-2021 01:30
Hava Durumu 23-06-2021 23.06.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Yerli ve milli aşımız 'TURKOVAC' canlı yayında ilk gönüllüye böyle uygulandı! 09:24
SON DAKİKA: Yerli ve milli aşımız 'TURKOVAC' canlı yayında ilk gönüllüye böyle uygulandı! 22.06.2021 | 16:04
Canlı yayında tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk dozu uygulanan yerli aşının adını açıkladı 'TURCOVAC' 05:22
Canlı yayında tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk dozu uygulanan yerli aşının adını açıkladı 'TURCOVAC' 22.06.2021 | 15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar 10:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar 22.06.2021 | 14:58
SON DAKİKA: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumalarının darp ederek kanlar içinde bıraktığı gazeteciden açıklama! 00:58
SON DAKİKA: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumalarının darp ederek kanlar içinde bıraktığı gazeteciden açıklama! 22.06.2021 | 14:36
SON DAKİKA: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumalarından gazetecilere skandal saldırı! Kanlar içinde bıraktılar 03:42
SON DAKİKA: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumalarından gazetecilere skandal saldırı! Kanlar içinde bıraktılar 22.06.2021 | 14:09
Kocaeli'de İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor 03:51
Kocaeli'de İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor 22.06.2021 | 13:48
FETÖ'nün TSK ve Emniyet Mahrem imamlarına dev operasyon 01:10
FETÖ'nün TSK ve Emniyet Mahrem imamlarına dev operasyon 22.06.2021 | 13:19
Hakmar Mağazacılık Satınalma Müdürü Savaş Taşkın Müşteri bizim patronumuz 07:57
Hakmar Mağazacılık Satınalma Müdürü Savaş Taşkın "Müşteri bizim patronumuz" 22.06.2021 | 12:51
Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya bir nokta operasyon daha! PKK'lı terörist Ulaş Doğan nasıl etkisiz hale getirildi? 04:42
Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya bir nokta operasyon daha! PKK'lı terörist Ulaş Doğan nasıl etkisiz hale getirildi? 22.06.2021 | 12:19
Jandarmaya yeni makineli tüfek... Yerli ve Milli PMT 7,62 teslimatı başladı 01:00
Jandarmaya yeni makineli tüfek... Yerli ve Milli PMT 7,62 teslimatı başladı 22.06.2021 | 11:28
SON DAKİKA: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'lı terörist Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi 03:44
SON DAKİKA: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'lı terörist Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi 22.06.2021 | 11:50
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 51:31
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 22.06.2021 | 11:33
SON DAKİKA: Ege Denizi'nde Muğla'yı sarsan 5,3'lük depremin korkutan ses kaydı ortaya çıktı! 00:11
SON DAKİKA: Ege Denizi'nde Muğla'yı sarsan 5,3'lük depremin korkutan ses kaydı ortaya çıktı! 22.06.2021 | 10:23
Hava Durumu 22-06-2021 01:30
Hava Durumu 22-06-2021 22.06.2021 | 08:00

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