İBB'ye terör soruşturması! İçişleri Bakanlığı: Güvenlik soruşturması gereği gibi işletilmedi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin personel alım süreci ile ilgili bir açıklama yaptı. Daha önce SABAH'ın yazı dizisi şeklinde duyurduğu haberleri doğrulayan İçişleri Bakanlığı, İBB'nin, terörle iltisaklı kişiler ve suç kaydı olan kişileri güvenlik taraması yapmadan işe aldığını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır. Büyükşehir Belediyesince birçok personel hakkında hiç güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, bazı kişiler hakkındaki talebin ise müfettiş incelemesi başladıktan sonra apar topar yapıldığı anlaşılmıştır. " dedi.