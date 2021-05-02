Video Türkiye İstanbul kana bulayacaklardı! Gözaltına alınan PKK'lılar hakkında karar verildi...

İstanbul kana bulayacaklardı! Gözaltına alınan PKK'lılar hakkında karar verildi...

İstanbul kana bulayacaklardı! Gözaltına alınan PKK'lılar hakkında karar verildi...
02.05.2021 | 19:08

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Kahvede oyunda yakalandılar! 00:16
Kahvede oyunda yakalandılar! 29.04.2021 | 23:26

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın 4 ayrı noktasına 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı yerleştirerek sansasyonel bir eylem hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 kişi ile irtibatlı oldukları 1 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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