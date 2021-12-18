İzmir'de maden ocağında göçük!

İzmir'in Kınık ilçesinde bulunan bir madende meydana gelen göçük nedeniyle gazdan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı. Şu anda göçük altında işçinin olmadığı belirtilirken, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı, 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastaneleri’ne sevk edildiği hususu kamuoyunun bilgisine sunulur” dedi.