Video Türkiye İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

08.08.2022 | 19:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 01:32
İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 08.08.2022 | 19:47
Ukrayna’dan hareket eden 12 bin ton mısır yüklü Türk bayraklı Polarnet adlı gemi, Kocaeli’ne ulaştı | Video 06:31
Ukrayna'dan hareket eden 12 bin ton mısır yüklü Türk bayraklı Polarnet adlı gemi, Kocaeli'ne ulaştı | Video 08.08.2022 | 10:01
CHP’nin rozet oyunu ortaya çıktı: “MHP’liyim, CHP ile alakam yok! Rozet takılacağından haberim yoktu!” 01:58
CHP’nin rozet oyunu ortaya çıktı: “MHP’liyim, CHP ile alakam yok! Rozet takılacağından haberim yoktu!” 07.08.2022 | 22:08
Başkan Erdoğan cemevi ziyaret edecek ve Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak 01:03
Başkan Erdoğan cemevi ziyaret edecek ve Alevi Dedeleri ve akademisyenlerle buluşacak 07.08.2022 | 20:44
SSB Başkanı Demir duyurdu: “Milli gözcü İHA STM TOGAN’ın ilk teslimatları yapıldı” | Video 01:57
SSB Başkanı Demir duyurdu: “Milli gözcü İHA STM TOGAN’ın ilk teslimatları yapıldı” | Video 07.08.2022 | 12:51
MSB: Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı | Video 03:16
MSB: "Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı" | Video 07.08.2022 | 10:22
İstanbul, Ankara ve İzmir’de halk ekmeğe zam! | Video 01:22
İstanbul, Ankara ve İzmir'de halk ekmeğe zam! | Video 06.08.2022 | 21:08
Son Dakika: Başkan Erdoğan Kocaeli’de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu | Video 37:44
Son Dakika: Başkan Erdoğan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu | Video 06.08.2022 | 20:27
SON DAKİKA : Başkan Erdoğan Kocaeli’de TOGG ve SİHA mesajı! Bizimle ortaklık yapmak isteyen süper güçler var | Video 22:51
SON DAKİKA : Başkan Erdoğan Kocaeli'de TOGG ve SİHA mesajı! "Bizimle ortaklık yapmak isteyen süper güçler var" | Video 06.08.2022 | 20:07
MSB SOLOTÜRK’ün uçuş görüntülerini paylaştı | Video 01:11
MSB SOLOTÜRK’ün uçuş görüntülerini paylaştı | Video 05.08.2022 | 08:49
Başkan Erdoğan, Rusya’ya gidiyor! İşte masadaki 5 başlık 01:12
Başkan Erdoğan, Rusya’ya gidiyor! İşte masadaki 5 başlık 04.08.2022 | 21:45
Yerli otomobil TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Teste başladı 00:58
Yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Teste başladı 04.08.2022 | 18:35
Bakan Kurum: Bu aziz şehirde ehliyetin yerini liyakatsizlik almıştır 01:18
Bakan Kurum: Bu aziz şehirde ehliyetin yerini liyakatsizlik almıştır 04.08.2022 | 18:15
Emekli promosyonu 7.500 TL’yi aştı! Emekli promosyonu başvuru nasıl yapılır? Emekli promosyonu nasıl alınır? | Video 03:36
Emekli promosyonu 7.500 TL'yi aştı! Emekli promosyonu başvuru nasıl yapılır? Emekli promosyonu nasıl alınır? | Video 04.08.2022 | 11:02
Yüksekova’da ‘Yarım Ay’ hayran bıraktı | Video 03:28
Yüksekova’da ‘Yarım Ay’ hayran bıraktı | Video 04.08.2022 | 08:48
DDK’dan KPSS için suç duyurusu! 01:19
DDK’dan KPSS için suç duyurusu! 04.08.2022 | 01:38
YÖK Başkanı Özvar’dan KPSS açıklaması 01:17
YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması 04.08.2022 | 01:26
SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu! Ve seri üretime geçti | Video 02:17
SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu! "Ve seri üretime geçti" | Video 03.08.2022 | 15:41
Tahıl sevkiyatının ilk gemisi Razoni İstanbul Boğazı’na girmeyi bekliyor | Video 04:01
Tahıl sevkiyatının ilk gemisi Razoni İstanbul Boğazı’na girmeyi bekliyor | Video 03.08.2022 | 08:42
SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! Türkiye’de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü | Video 02:15
SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü | Video 02.08.2022 | 12:18

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.30 sıralarında Buca ilçesi Beyazevler mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz ile yangına müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA