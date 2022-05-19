MSB’den 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı | Video

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Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) yayımladığı video mesajda, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı, Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” denildi.