MSB’den Anneler Günü’ne özel paylaşım | Video

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Anneler Günü’nü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı, her Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kahraman Türk askerlerinin anneleri ile birlikte olan fotoğraflarının ve başarılı operasyonlarına ait görüntülerin paylaşıldığı video kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. Paylaşımda, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz" ifadelerine yer verildi.