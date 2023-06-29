Video Türkiye MSB'den Kara Kuvvetlerinin 2232'nci kuruluş yıl dönümüne özel klip | Video
MSB'den Kara Kuvvetlerinin 2232'nci kuruluş yıl dönümüne özel klip | Video

MSB'den Kara Kuvvetlerinin 2232'nci kuruluş yıl dönümüne özel klip | Video

29.06.2023 | 08:35

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerimizin 2232’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir klip paylaştı.

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MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan klip ile birlikte yapılan açıklamada, "Tarih boyunca 'Önce Vatan' diyen ve milletimizin keskin kılıcı olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2232'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" denildi. Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak, Büyük Hun İmparatoru Mete Han'ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209 yılı esas alınmıştır.

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