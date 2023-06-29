MSB'den Kara Kuvvetlerinin 2232'nci kuruluş yıl dönümüne özel klip | Video 29.06.2023 | 08:35 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerimizin 2232’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir klip paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan klip ile birlikte yapılan açıklamada, "Tarih boyunca 'Önce Vatan' diyen ve milletimizin keskin kılıcı olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2232'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" denildi. Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak, Büyük Hun İmparatoru Mete Han'ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209 yılı esas alınmıştır.