MSB'den Kara Kuvvetlerinin 2232'nci kuruluş yıl dönümüne özel klip | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerimizin 2232’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir klip paylaştı.
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