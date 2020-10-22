Şehidin evinde asılı Türk bayrağına alçak saldırı! Baba Hüseyin Akgül: “Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım"

Sultangazi'de Şehit Esma Çevik'in babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk Bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, "Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.