"Seninle kardeşçe konuşalım" dedikten sonra feci şekilde darbetti! Genç kurye dehşeti yaşadı

Antalya'da bie restoranda kurye olan 19 yaşındaki Oğuzhan Güner, kimliğini bilmediği bir şahsın saldırısına uğradı. Güner'in boynuna sarılıp, "Seninle kardeşçe konuşalım" diyen saldırgan daha sonra genci yumruk ve tekmelerle darbetti. Saldırıda dişi kırılan, vücudunda morluklar oluşan Güner, şahıstan şikayetçi oldu. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.