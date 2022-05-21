SOLOTÜRK, İstanbul semalarında gösteri yaptı | Video

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Genç Kartallar Haftası çerçevesinde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Kızı ve eşiyle birlikte SOLOTÜRK'ün gösterisini izleyen ve özellikle kızının gösteriyi çok beğendiğini söyleyen Gözde Kasımoğlu, "Onları görmek insanlara gurur veriyor. Çok güzel, çok başarılılar" dedi.
6 yaşındaki Damla Çandır ise, "Güzeldi, uçtular, sonra da döndüler. SOLOTÜRK'ü çok seviyorum" dedi.
Türkiye'nin çok güzel şeyler yaptığını ifade eden Halil Kızılkaya, "Türkiye'nin neler yaptığını milletimizin görmesi lazım. Halkımız görüyor, gösteriliyor ama bunların daha da yaygınlaşması lazım. Yapılan bu güzel şeyler gösterilirse millet daha da bilinçlenir" ifadelerine yer verdi.