Video Türkiye Son dakika! Almanya'dan flaş Türkiye kararı! 4 il için seyahat uyarısı kaldırıldı | Video

Son dakika! Almanya'dan flaş Türkiye kararı! 4 il için seyahat uyarısı kaldırıldı | Video

Son dakika! Almanya'dan flaş Türkiye kararı! 4 il için seyahat uyarısı kaldırıldı | Video
04.08.2020 | 19:21

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Son dakika haberi... Almanya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısının Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırıldığını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Almanya; Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla’yı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Türkiye olarak "Sağlıklı Turizm Sertifika Programı" ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız." açıklamasında bulundu.

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