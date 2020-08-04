Son dakika! Almanya'dan flaş Türkiye kararı! 4 il için seyahat uyarısı kaldırıldı | Video

Son dakika haberi... Almanya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısının Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırıldığını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Almanya; Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla’yı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Türkiye olarak "Sağlıklı Turizm Sertifika Programı" ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız." açıklamasında bulundu.