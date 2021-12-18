SON DAKİKA: 'Aselsan Katar'a satıldı' yalanı bir kez daha çöktü! "Aselsan küresel bir Türk şirketidir"

Son dakika haberleri... 'Malum çevrelerin sosyal medyada dile getirdiği 'Aselsan Katar'a satıldı' yalanına ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'den cevap "Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır"