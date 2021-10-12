SON DAKİKA! Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na zor sorular: Ya evet de ya da hayır! Boş kağıt verirsen...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Fırat Kalkanı bölgesindeki şehitlerimiz için başsağlığı dilerken, CHP'nin PKK/YPG'yi kınamamasına ateş püskürdü. Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ortaklığına değindi, "Şehitlerimizin kanının dökülmesine alçakça hizmettir." dedi. Bahçeli, ABD'nin Suriye'deki Türk varlığını kendisine tehdit gördüğüne dair açıklamasına da tepki göstererek, "Böyle dostluk düşman başınadır." ifadelerini kullandı.