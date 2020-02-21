Video Türkiye Son dakika: Başkan Erdoğan: 18:00'de Putin ile görüşeceğim, görüşme tavrımızı belirleyecek! | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan: 18:00'de Putin ile görüşeceğim, görüşme tavrımızı belirleyecek! | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan: 18:00'de Putin ile görüşeceğim, görüşme tavrımızı belirleyecek! | Video
21.02.2020 | 15:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan yaptığı son dakika açıklamalarda akşam saat 18:00'da Putin ile görüşeceğini söyledi. Başkan Erdoğan, "Bu akşam saat 18'de Putin ile görüşeceğim. Görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca 150 rejim mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak "Rejim İdlib’de bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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