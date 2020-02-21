Son dakika: Başkan Erdoğan: 18:00'de Putin ile görüşeceğim, görüşme tavrımızı belirleyecek! | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan yaptığı son dakika açıklamalarda akşam saat 18:00'da Putin ile görüşeceğini söyledi. Başkan Erdoğan, "Bu akşam saat 18'de Putin ile görüşeceğim. Görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca 150 rejim mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak "Rejim İdlib’de bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:10
02:54
Son dakika! Suriye sınırındaki birliklere füze rampası gönderildi | Video 20.02.2020 | 21:01
00:54
Bakan Albayrak’tan İdlib şehitleri açıklaması | Video 20.02.2020 | 21:01
00:45
Başkan Erdoğan'dan Hanau'daki silahlı saldırı için başsağlığı mesajı 20.02.2020 | 20:35
00:46
01:33
Reuters duyurdu... Tahran'da İdlib zirvesi gelecek ay yapılacak 20.02.2020 | 12:10
06:16
Gezi'nin küresel sermaye ayağında kimler vardı? 19.02.2020 | 22:15
02:28
Ceyhan Mumcu'dan CHP'ye İş Bankası eleştirisi 19.02.2020 | 22:16
11:15
10:57
Başkan Erdoğan duyurdu! Hedef 5 milyar dolar 19.02.2020 | 21:17
14:15
03:26
Başkan Erdoğan'dan 'Gezi' paylaşımı: Alçak bir saldırıdır 19.02.2020 | 20:56
01:31
21:10
İşte Gezi kalkışmasının Türkiye ekonomisine verdiği zarar | Video 19.02.2020 | 16:02
06:43
01:59
Emine Erdoğan "İslam bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer" 19.02.2020 | 10:53
01:01
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Perşembe günü açılacak | Video 18.02.2020 | 18:26
03:08
02:15
00:25
Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimleri delege seçtirdi! 17.02.2020 | 12:43