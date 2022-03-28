Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Rusya-Ukrayna heyetleri ile biz de görüşeceğiz"

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ateşkes ve barış müzakerelerini yöneten Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'da bir araya geleceğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Ukrayna Rusya arasında devam eden krizin diyalog yoluyla çözümü için samimi gayret gösteren neredeyse tek ülkeyiz. Biz taraflara her fırsatta barış çağrısında bulunduk. Barış yolunda en çok çaba gösteren ülke durumundayız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, konuşmasında mega projeleri eleştirenlere de tepki gösterdi, "Türkiye, Kamu özel işbirliği modelini en verimli şekilde kullanan Avrupa'da üçüncü, dünyada 13'üncü ülkedir." dedi.