Video Türkiye SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması 'Önümüzdeki yıl sonuna kadar bitecek'
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması 'Önümüzdeki yıl sonuna kadar bitecek'

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması 'Önümüzdeki yıl sonuna kadar bitecek'

07.10.2021 | 12:47

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan teşkilatlara talimatlarını iletti, ekonomiden gündeme önemli açıklamalar yaptı. 'Doktor raporu almalı' diyen Kılıçdaroğlu'na da yanıt veren Erdoğan, "Ülkede hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken bir durum olduğu açıktır. Bize düşen Allah şifa versin demektir." dedi. Erdoğan, 3600 ek gösterge için ise 'Önümüzdeki yıl sonuna kadar bitecek' ifadelerini kullandı.

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