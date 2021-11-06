SON DAKİKA: TOGG'dan heyecanlandıran test videosu

Son dakika haberleri... Türkiye'nin otomobili TOGG'dan heyecanlandıran videolu paylaşım "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor"