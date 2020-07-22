Video Türkiye Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Bunu bekleyenler çok bekleyecek" | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Bunu bekleyenler çok bekleyecek" | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
22.07.2020 | 12:42

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Basın Çalıştayı'nda konuştu. Altun, manipülatif haberler üreten, dış sermaye tarafından fonlanan medya kuruluşlarına sert sözlerle yüklendi. Altun, "Ne yazık ki bu kesimin ellerindeki medya gücünü bir silah olarak devlete ve millete doğrulttuklarını müşahede ediyoruz." dedi. Altun, FETÖ ile mücadeleye değindi, "Bu milletin hiçbir ferdi, bu devletin hiçbir parçası FETÖ ile mücadele konusunda en küçük bir yumuşamaya, rehavete ya da kuşkuya kapılmaz. Kapılamaz. Bunu bekleyenler daha çok bekleyecekler!" diye konuştu.

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