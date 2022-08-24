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OTOMATİK OYNAT
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SUNGUR, hedefi tam isabetle vurdu | Video 24.08.2022 | 11:43
06:02
15:06
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Bakan Akar'dan “terörle mücadele” ve “tahıl koridoru" açıklaması | Video 22.08.2022 | 16:38
10:24
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Feci kazadan önceki görüntüler ortaya çıktı! Her şey nizami, otobüs hariç 21.08.2022 | 23:28
03:21
04:47
01:36
Bakan Soylu'dan Suriyeli sığınmacılar açıklaması: Elbette dönecekler 19.08.2022 | 00:19
14:17
Lviv'deki üçlü zirve sonrası ortak açıklama 18.08.2022 | 19:25
06:59
03:31
21:53
Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara 2023 mesajı | Video 15.08.2022 | 15:04
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SSB Başkanı Demir, SARSILMAZ’ı ziyaret etti | Video 14.08.2022 | 16:25
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Terör örgütlerinden sana yar olmaz 13.08.2022 | 22:13
16:37
Başkan Erdoğan: Tüm cemevlerinin taleplerine yönelik iki bakanlık çalışıyor 13.08.2022 | 22:17
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Terör örgütlerinden sana yar olmaz 13.08.2022 | 18:24
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Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması! Keşif için süre verdi | Video 11.08.2022 | 10:55
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Portatif hava savunma füze sistemimiz SUNGUR, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde! İHA’lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sisteminin ilk kafilesini TSK’ya teslim ettik. Hayırlı olsun!" mesajıyla video paylaştı.