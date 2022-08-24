SUNGUR, hedefi tam isabetle vurdu | Video

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Portatif hava savunma füze sistemimiz SUNGUR, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde! İHA’lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sisteminin ilk kafilesini TSK’ya teslim ettik. Hayırlı olsun!" mesajıyla video paylaştı.