Trilyon dolarlık fonlarla kritik görüşme! Dev yatırımcılar İstanbul’da buluşuyor | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katılacağı Türkiye Ekonomik Forumu'nda, küresel şirketlerin temsilcileriyle birebir görüşmeler yapılacak. Bakan Mehmet Şimşek, 50 yatırımcının yer alacağı forumda, BlackRock, JP Morgan ve Templeton temsilcileriyle görüşecek.