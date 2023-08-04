Video Türkiye Trilyon dolarlık fonlarla kritik görüşme! Dev yatırımcılar İstanbul’da buluşuyor | Video
Trilyon dolarlık fonlarla kritik görüşme! Dev yatırımcılar İstanbul’da buluşuyor | Video

Trilyon dolarlık fonlarla kritik görüşme! Dev yatırımcılar İstanbul’da buluşuyor | Video

04.08.2023 | 13:09

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katılacağı Türkiye Ekonomik Forumu'nda, küresel şirketlerin temsilcileriyle birebir görüşmeler yapılacak. Bakan Mehmet Şimşek, 50 yatırımcının yer alacağı forumda, BlackRock, JP Morgan ve Templeton temsilcileriyle görüşecek.

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