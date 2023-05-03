Video Türkiye Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü Adana'da ulaşımı rahatlattı | Video
Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü Adana'da ulaşımı rahatlattı | Video

Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü Adana'da ulaşımı rahatlattı | Video

03.05.2023 | 12:25

Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü olma özelliğini taşıyan 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün' hizmete girmesi ulaşımı rahatlattı. Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayan köprü vatandaşlarında beğenisini kazandı.

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Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü olan 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün temeli ilk olarak 2016 yılında atıldı. Proje, 2019 yerel seçimlerinden sonra Belediye Başkanı Zeydan Karalar döneminde, "yapacak ekonomik gücümüz yok" denilerek durduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat devreye girmesi ile proje Ulaştırma Bakanlığına devredildi. Proje için 700 milyon lira kaynak aktarıldı. 20 Ağustos'ta 2020 yılında Erdoğan'ın onayından sonra ihaleye çıkarılan köprünün inşasına tekrar başlanıldı. Seyhan Nehri üzerinde merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayıp kentin trafik yükünü rahatlatacak olan 1669 metre uzunluğa sahip köprünün açılışı ise 28 Nisan Cuma günü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle açılışına katıldığı 'Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç geçişleri de başladı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, köprüde İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, "Adanalılar olarak çok mutluyuz. Uzun yıllardır yapımı süren köprümüz trafiğe açıldı. Hem zamandan hem de yakıt olarak bu yolu kullanan vatandaşlarımıza büyük katkı sunacaktır. Yüreğir'den Çukurova bölgesinde 35 dakika süren mesafe artık 5 dakikada geçiliyor. Büyük bir yatırım, büyük bir emek. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Karslıoğlu, "Adana'da bu projelerin devamını bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede ortaya tramvay bekliyoruz. Diğer köprü tek şeritli olduğu için uzun süre bekleniyordu trafikte ama bu köprüde 4-5 dakikada karşıya geçmek mümkün" ifadelerini kullandı.

Köprüyü kullananlardan Ferhat Oral ise, "Bence köprü harika, mükemmel. Adana'nın böyle bir köprüye ihtiyacı vardı. Trafik çok rahatladı. 5 dakikada çok rahat karşıya geçiyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Gürel ise, "Köprümüz çok harika. Hem trafiğimiz rahatladı hem de bizim geliş-gidişimiz çok iyi oldu. Muhteşem olmuş. Adana'ya yapılan hizmetlerin en güzeli" ifadelerini kullandı.

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