11 yaşındaki Fatma, kuzenine yardım etmek isterken dereye düşmüş | video
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde debisi yükselen dereye düşen ve arama çalışmaları 5'inci günde de süren Fatma Sezer'in (11), ayağı kayan kuzenine yardım etmek istersen dengesini kaybetmesi sonrası suda kaybolduğu ortaya çıktı.
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