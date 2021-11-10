15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk'e saygı duruşu | Video

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerleyen sürücüler, saatler 09.05'i gösterdiğinde araçlarından inerek Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıldönümünde Türkiye'nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anılıyor. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından vatandaşlar araçlarına binerek yollarına devam edip köprüden ayrıldı.