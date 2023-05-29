15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri asıldı | Video 29.05.2023 | 09:32 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından bir araya gelen grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini astı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kutlama yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar, önceden hazırladıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan?ın pilot montlu fotoğrafının bulunduğu "Yine Reis, Yeniden Reis" yazan posteri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü?ne astı. Kutlama yapanlar daha sonra posteri bulunduğu yerden alarak köprüden ayrıldı.