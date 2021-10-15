Video Yaşam 18 yaşındaki çaycı yanlış hedef kurbanı olmuş! Çay dağıtırken öldürüldü | Video
18 yaşındaki çaycı yanlış hedef kurbanı olmuş! Çay dağıtırken öldürüldü | Video

18 yaşındaki çaycı yanlış hedef kurbanı olmuş! Çay dağıtırken öldürüldü | Video

15.10.2021 | 16:04

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İstanbul Şişli’de 2019 yılında çay ocağında çay dağıtırken öldürülen 18 yaşındaki Ömer Çakmak’ın yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili olayda silahı kullandığı ileri sürülen Emre A. (26) ve 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. İddiaya göre olayın çay ocağında oturan ve yasa dışı bahis meselesinden aralarında husumet olan kişilere yönelik bir saldırı olduğu ama Çakmak’ın yanlışlıkla vurulduğu belirlendi.

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Mecidiyeköy Selahattin Pınar Caddesi'nde bulunan bir çay ocağına Mart 2019 yılında yapılan silahlı saldırıda meydana gelen olayda Ömer Çakmak isimli genç vurularak hayatını kaybetti. Saldırganlardan birisi yaya diğeri motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay sırasında çay ocağında bulunanların ifadesini alan polis herhangi bir ipucu elde edemedi.

MASKE VE SİLAH METRUK BİNADA BULUNDU
Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin Çağlayan'da metruk bir binada buluştuklarını değerlendirdi. Bu binada yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ve maskeler ele geçirildi. İncelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilen bu materyaller DNA incelemesi yapıldı. Ancak o tarihte bulunan DNA örnekleri eldeki örneklerle eşleşmedi.

VERİLERİN YENİDEN İNCELENMESİ TALEP EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis şüphelilerin kimliğini tespit etmek için Adli Tıp Kurumundan yenilenen DNA bankası verilerine göre eldeki örneklerin bir daha incelemesini istedi. Yapılan bu inceleme sonucu örnekler, Emre A. adlı kişinin DNA'sıyla eşleşti. Bu gelişme üzerine Emre A. gözaltına alındı.

SUÇUNU KABUL ETMEDİ
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Emre A. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede şüphelinin, olay sırasında kahvehanede oturan 3 kişiyle irtibatı olduğunu tespit etti.

YANLIŞ HEDEF VURULDU
Polis dosyasına göre şüphelilerin birlikte yasa dışı bahis işi yaptıkları, ancak bir alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet oluştuğu tespit edildi. Emre A. ve olay sırasında yanında bulunan kişiyle birlikte saldırıyı İbrahim S.(24), Ömer A.(32), Deniz E.(27) ya yönelik yaptığı, ancak yanlışlıkla Ömer Çakmak'ı vurdukları tespit edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Emre A., İbrahim S., Ömer A., Deniz E. ve Özkan G. adliyeye sevk edildiler.

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