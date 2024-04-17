25 bin TL’lik saç bakımı yaptırıp elini kollunu sallayarak gitti | Video 17.04.2024 | 12:47 Denizli’de sosyal medya üzerinden fiyat ve randevu alarak gittiği güzellik merkezinde 7 saatlik işlem yaptıran kadın, 25 bin liralık hesabı ödemek için para çekme bahanesiyle ticari taksiye binerek ayrıldı. Çantasını da bırakıp giden ve bir daha dönmeyen kadının, aynı yöntemle başka işletmelerde de bakım yaptırdığı ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'de bir güzellik merkezine sosyal medya üzerinden ulaşan kadın, yaptıracağı işlemleri söyleyerek fiyat bilgisi aldı. Daha sonra randevu oluşturan kadın, merkeze gelerek işlemlerini yaptırmaya başladı. 7 saat süren işlemlerin bitmesinin ardından hiçbir şey demeden dışarı çıkan kadın işletme önüne gelen ticari taksiye binerek ayrıldı. İş yeri sahiplerinin taksinin önünü keserek durdurdu. 25 bin TL'lik işlem yaptıran kadın iş yeri sahiplerine banka ATM'sinden para çekeceğini ve içeride çantasını bıraktığı bahanesini söyleyerek ticari taksi ile merkezden ayrıldı. Binlerce TL'lik işlem yaptırarak işletmeden ayrılan müşterisine bir daha ulaşamayan iş yeri sahibi Bahar Sağun ise savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

KADININ RAHAT TAVIRLARI PES DEDİRTTİ

İş yeri güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kadının işletmeye girerek boş koltuğa oturması ve bekleyişi görülüyor. 7 saat süren işlemlerin tamamlanmasının ardından kadın müşteri hiçbir şey demeden işletmeden ayrılarak gelen ticari taksiye biniyor.

Olayın 12 Nisan'da meydana geldiğini ifade eden işletme sahibi Bahar Sağun, müşterilerini kendilerine sosyal medya üzerinden yazdığını ve 25 TL olarak fiyatta anlaştıklarını ifade etti. Kadının salona geldikten sonra istediği saçı seçtiğini ve işlemlere başladıklarını kaydeden Sağun, "Saçında normalde kaynak işlemi varmış, biz onları söktük ve tekrardan platin saçları bayana taktık. Kadın aslında çok rahattı, yemeğini yedi burada. Protez tırnak işlemi yaptırdı, botoks yaptırdı, bunları yaptırırken çok rahattı. Bu işlemler 7 saat sürdü. İşlem esnasında kafasının telefondan hiçbir şekilde kaldırmıyor, telefondan oyun oynuyor, bizimle iletişim kurmuyordu. İşlem bitmesine yakın biz bayana 'Ödemeyi nakit mi, kartla mı yapacaksınız' diye sorduk. Bize 'Arkadaşlarım parayı getirecek' dedi, biz de güvendik" ifadelerini kullandı.

AYNI KADIN AYNI YÖNTEMİ BAŞKA İŞLETMEDE DE UYGULAMIŞ

Kadının hiçbir şey demeden gelen taksiye bindiğini ifade eden işletme sahibi Sağun, "Taksiye doğru yöneldi bayan. Biz zannediyoruz ki parayı alıp bize geri verecek ama taksiye bindi. Taksiye bindiği an biz taksicinin durmasını istedik. Parayı ödemediğini söyledik. Taksici üstümüze sürdü, sonra durdu. İçinden iki tane adam indi. Adamlar üzerimize yürüyünce biz parayı ödemediğini söyledik. Adamlar bize kadının parayı çekip getireceğini söyledi. Biz inanmadık ama adamlar 'Biz kefiliz' dediler. Kadın bize 'Çantam var içeride' dedi. Çantası var ama çantasının içi bomboş. Kefil olarak burada kalan adamlar sonra 'Biz bayanı tanımıyoruz' dediler. Bu kadının bulunmasını istiyoruz. Diğer meslektaşlarımda uyarıyorum. Lütfen dikkat etsinler. Bu olaydan sonra başka arkadaşlarla görüştüğümüzde aynı kadınının başka bir saç kaynak merkezine de aynısını yaptığını öğrendik. Bunun önüne geçilmesini istiyorum. 25 bin TL zararım var emeğimizin karşılığını bekliyoruz" şeklinde konuştu.