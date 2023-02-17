3 büyük deprem gören 5 bin yıllık tarihi mahallede tek taş bile düşmedi | Video
Son 3 yılda 6 üzeri 3 büyük deprem gören Elazığ’ın 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi’nde tek taş bile düşmedi.
Mahallede hiçbir yapının zarar görmediğini aktaran Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolar, "Tarihi bir beldedeyiz. Atalarımız burada yaşadı. İki tane art arda olan bir depremde Elazığ şehir merkezinde birçok bina hasar aldı ve yıkıldı. Bunlar bizim içimiz acıtıyor ama Harput'ta tarihi binalarda taş bile yerinden oynamadı. Harput'u Anguzu babaya kadar imara açılabilir. Atalarımız dedelerimiz burada ne için yaşamış bunun bir araştırması yapılması gerekiyor. Ne olursunuz Harput'u imara açın. Elazığ tarımsal bölge. Encümenlere ve belediye başkanımız çok büyük görev düşüyor. Harput'ta atalarımız neden yaşamış bakalım. Elazığ'ı onlar keşfedememiş mi? Atalarımız, dedelerimiz buraları görememiş mi? Eğri minaremiz ve tarihi camimiz var. Bana göre Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin mührü olan bir cami. En ufak bir yıkılma ve toprak ile taş kayması yok. Hiçbir tarihi eserde ve evde yok" dedi.
Vatandaşlardan Muhammet Saki Aslan ise "Yaşanan depremler sonucunda Harput Kalesi'ne hiçbir şey olmadı. Diğer tarihi yapılarda hiçbir şey yok. O zaman yapılan yapıların bu kadar sağlam olması gerçekten ilginç. Merkezde yıkılan bina var ama burada herhangi bir hasar söz konusu bile değil. Zamanında burada çok sağlam yapmışlar" diye konuştu.
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