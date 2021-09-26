30 iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı | Video

İstanbul’da 30 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ile otodan hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Şahısların bir çok suç kaydı olduğu öğrenilirken, hırsızlık anları kameraya yansıdı. Hırsızlık yapma anları ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da gerçekleşen 30 iş yeriden ve kurumdan hırsızlık ile otodan hırsızlık olayları ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde, Eren Y, Gökhan T, Esra K isimli şahıslar 14 Eylül günü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü. Eren Y'nin 33 adet suç kaydı, Gökhan T'nin 16 Adet suç kaydı ve Esra K. 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Eyüpsultan ve Avcılar'da yapılan operasyon sonucu yakalanan şahıslar, adli makamlara sevk edildi. Gökhan T. isimli şahıs adli kontrol şartıyla bırakılırken, Eren Y. ve Esra A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.