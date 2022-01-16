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OTOMATİK OYNAT
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33 yaşındaki polis, ardında hamile eşi ve 2 yaşında kız çocuğunu bıraktı 16.01.2022 | 12:55
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Polis aylarca takip etti: Fuhuş çetesi çökertildi | Video 16.01.2022 | 11:00
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Kalp krizi geçiren hasta yoğun tipiye rağmen hastaneye kaldırıldı | Video 16.01.2022 | 10:42
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Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu | Video 16.01.2022 | 09:52
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Şile'de korkutan anlar: Dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı! | Video 16.01.2022 | 09:46
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Sakarya'da görev yapan 33 yaşındaki polis memuru, geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebi ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ardında hamile bir eş ve 2 yaşında kız çocuğu bırakan polis memuru için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.