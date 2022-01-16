33 yaşındaki polis, ardında hamile eşi ve 2 yaşında kız çocuğunu bıraktı

Sakarya'da görev yapan 33 yaşındaki polis memuru, geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebi ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ardında hamile bir eş ve 2 yaşında kız çocuğu bırakan polis memuru için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.