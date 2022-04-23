4 kilo Bonzai ile yakalandı!

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu satıcısını dört kilo 444 gram sentetik uyuşturucu Bonzai ile suçüstü yakaladı. Şüphelinin, uyuşturucu maddelerin kokusunu önlemek için üzerlerine kahve dökerek kamufle etmeye çalıştığı tespit edildi.