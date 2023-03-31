Video Yaşam 5 kilogram zehirle suçüstü! Yakalanıp tutuklandı | Video
5 kilogram zehirle suçüstü! Yakalanıp tutuklandı | Video

5 kilogram zehirle suçüstü! Yakalanıp tutuklandı | Video

31.03.2023 | 14:36

İstanbul Pendik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda beş kilo 200 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Narkotik Masası Polisleri; Pendik İlçesi'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi. Bir uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda beş kilo 200 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dokuz bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı baba ve oğlunu öldüren zanlı adliyede | Video 01:07
Tartıştığı baba ve oğlunu öldüren zanlı adliyede | Video 31.03.2023 | 14:33
Florya’da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 03:57
Florya’da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 31.03.2023 | 13:42
Merter D-100’de otomobilin çarptığı bariyer 4 aracın üzerine düştü | Video 02:53
Merter D-100'de otomobilin çarptığı bariyer 4 aracın üzerine düştü | Video 31.03.2023 | 15:00
Bursa’da belediye otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı: 1’i ağır, 5 yaralı | Video 02:14
Bursa'da belediye otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı: 1'i ağır, 5 yaralı | Video 31.03.2023 | 15:01
Van-Bahçesaray yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı | Video 02:32
Van-Bahçesaray yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı | Video 31.03.2023 | 14:48
5 kilogram zehirle suçüstü! Yakalanıp tutuklandı | Video 00:50
5 kilogram zehirle suçüstü! Yakalanıp tutuklandı | Video 31.03.2023 | 14:36
Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın: “Az kalsın ölüyorduk” | Video 02:20
Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın: “Az kalsın ölüyorduk” | Video 31.03.2023 | 14:17
Kızını taciz eden genci pompalı tüfekle yaraladı! O anlar kamerada | Video 02:35
Kızını taciz eden genci pompalı tüfekle yaraladı! O anlar kamerada | Video 31.03.2023 | 13:55
Alanya’da 3 depremzedenin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:11
Alanya’da 3 depremzedenin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 31.03.2023 | 14:07
Park halindeyken yanmaya başlayan araç hurdaya döndü | Video 01:04
Park halindeyken yanmaya başlayan araç hurdaya döndü | Video 31.03.2023 | 13:53
Zehirleyerek öldürdü, cesedini yakıp gömdü! 10 yıldır kayıp olan adamı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı | Video 02:38
Zehirleyerek öldürdü, cesedini yakıp gömdü! 10 yıldır kayıp olan adamı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı | Video 31.03.2023 | 13:27
Güngören’de hızını alamayan otomobil önce minibüse sonra demir korkuluklara çarptı | Video 03:14
Güngören’de hızını alamayan otomobil önce minibüse sonra demir korkuluklara çarptı | Video 31.03.2023 | 13:00
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı’nda alev alev böyle yandı | Video 02:51
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev alev böyle yandı | Video 31.03.2023 | 12:00
Miras yüzünden kardeşleri tarafından darp edilen kadın o geceyi anlattı | Video 05:12
Miras yüzünden kardeşleri tarafından darp edilen kadın o geceyi anlattı | Video 31.03.2023 | 12:03
Kar yağışının oluşturduğu kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi | Video 04:22
Kar yağışının oluşturduğu kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi | Video 31.03.2023 | 11:58
Antalya’da trafik kazası! Araca sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 02:01
Antalya'da trafik kazası! Araca sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 31.03.2023 | 11:35
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Sapanca Gölü’nden çıktı | Video 02:17
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Sapanca Gölü’nden çıktı | Video 31.03.2023 | 11:31
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu ailesi davasında flaş tahliye kararı! | Video 04:28
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu ailesi davasında flaş tahliye kararı! | Video 31.03.2023 | 11:33
Ümraniye’de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu | Video 02:12
Ümraniye'de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu | Video 31.03.2023 | 11:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 05:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 31.03.2023 | 11:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA