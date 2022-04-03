Video Yaşam 50 bin lira borç için arkadaşını vurdu | Video
50 bin lira borç için arkadaşını vurdu | Video

50 bin lira borç için arkadaşını vurdu | Video

03.04.2022 | 10:23

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Adana’da bir kişi 50 bin lira alacağı için arkadaşını bacağından vurduktan sonra yakalanıp tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 28 Mart günü saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sedat B.(41), alacaklı olduğu Cem Ekinci(36) ile Turgut Özal Bulvarı'nda buluştu. Ekinci borcunu ödemeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı, tabancayla Ekinci'yi bacağından vurup, kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ekinci, Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadesinde "Cem'den 50 bin TL alacağım vardı, vermedi. Bu yüzden tartıştık" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren Cem Ekinci'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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