60 milyon liralık tefecilik vurgununda 3 kişi tutuklandı | Video
İstanbul ve Kırklareli’nde düzenlenen “tefecilik” ve “dolandırıcılık” soruşturması ile ilgili operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
SORUŞTURMADA NE OLMUŞTU?
Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Moiz M'nin elebaşı olduğu şüphelilerin, mali sıkıntılar yaşayan kişilere kendilerini, yurt dışı bağlantılı bankaların temsilcisi olarak tanıttığını belirlemiş, mağdurlara İsviçre bankası olan (La) Credıd Suıss Bank'tan kredi sağlayacağı vaadinde bulunan şüphelilerin, faiz karşılığında borç verdikleri kişilere senetler imzalatarak "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarını işledikleri saptanmıştı. Bu yöntemle müştekilere ait firmalara el koyan ve 60 milyon zarara uğratıldığını ortaya çıkaran ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 20 Mart'ta İstanbul ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 16 zanlıdan 15'i gözaltına alınırken adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 havalı tüfek, çok sayıda mermi, kılıç ile çeşitli markalarda 50 kol saati, altın çakmak, pos cihazı ile 9 sayfa kıymet takdir raporu ele geçirilmişti.
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