85 yaşındaki kadını darbedip 70 lirasını gasbeden şüpheli: "Teyze beni yanlış anladı" | Video
ADANA'da 11 Haziran'da evinin önünü süpüren 85 yaşındaki D.Y.'yi zorla kendi evinin içerisine itip darbeden, ardından 70 lirasını gasbedip kaçan Taner Keli (49), polis ekiplerince Osmaniye'de yakalandı. İfadesinde, Yaşlı teyze sokakta yürüdüğüm sırada elinde bulunan poşetleri taşımakta zorlandığını söyleyip yardım istedi. Evine kadar getirdim. İçeriye girerken ayağım takılınca teyzenin üzerine düştüm. Teyze beni yanlış anladı. Panikleyip kaçtım dediği öğrenilen şüpheli, tutuklandı.
'AYAĞIM TAKILINCA TEYZENİN ÜZERİNE DÜŞTÜM'
Çevredeki kameraları inceleyen ve teknik takip yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, kayıplara karışan Taner Keli'nin Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde olduğunu tespit etti. Keli, düzenlenen operasyonla caddede yürüdüğü sırada yakalandı. Gözaltına alınan ve çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama gibi suçlardan 10 kaydı olduğu öğrenilen Keli, Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İfadesinde, Yaşlı teyze sokakta yürüdüğüm sırada elinde bulunan poşetleri taşımakta zorlandığını söyleyip yardım istedi. Evine kadar getirdim. İçeriye girerken ayağım takılınca teyzenin üzerine düştüm. Teyze beni yanlış anladı. Panikleyip kaçtım dediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Keli, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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