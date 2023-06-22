Video Yaşam 85 yaşındaki kadını darbedip 70 lirasını gasbeden şüpheli: "Teyze beni yanlış anladı" | Video
85 yaşındaki kadını darbedip 70 lirasını gasbeden şüpheli:

85 yaşındaki kadını darbedip 70 lirasını gasbeden şüpheli: "Teyze beni yanlış anladı" | Video

22.06.2023 | 09:45

ADANA'da 11 Haziran'da evinin önünü süpüren 85 yaşındaki D.Y.'yi zorla kendi evinin içerisine itip darbeden, ardından 70 lirasını gasbedip kaçan Taner Keli (49), polis ekiplerince Osmaniye'de yakalandı. İfadesinde, Yaşlı teyze sokakta yürüdüğüm sırada elinde bulunan poşetleri taşımakta zorlandığını söyleyip yardım istedi. Evine kadar getirdim. İçeriye girerken ayağım takılınca teyzenin üzerine düştüm. Teyze beni yanlış anladı. Panikleyip kaçtım dediği öğrenilen şüpheli, tutuklandı.

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Olay, 11 Haziran saat 16.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Taner Keli, evinin önünü süpüren yaşlı bir kadın gördü. Kadının yanına yaklaşan Keli, onu evinin içerisine doğru itip darbetmeye başladı. Ardından yaşlı kadının cebindeki 70 lirasını gasbeden Keli, evden çıkarak uzaklaştı. D.Y. isimli yaşlı kadın, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, darbedilen yaşlı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. D.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'AYAĞIM TAKILINCA TEYZENİN ÜZERİNE DÜŞTÜM'
Çevredeki kameraları inceleyen ve teknik takip yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, kayıplara karışan Taner Keli'nin Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde olduğunu tespit etti. Keli, düzenlenen operasyonla caddede yürüdüğü sırada yakalandı. Gözaltına alınan ve çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama gibi suçlardan 10 kaydı olduğu öğrenilen Keli, Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İfadesinde, Yaşlı teyze sokakta yürüdüğüm sırada elinde bulunan poşetleri taşımakta zorlandığını söyleyip yardım istedi. Evine kadar getirdim. İçeriye girerken ayağım takılınca teyzenin üzerine düştüm. Teyze beni yanlış anladı. Panikleyip kaçtım dediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Keli, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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