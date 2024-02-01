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ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar | Video

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar | Video

01.02.2024 | 14:29

Sarıyer'de bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen kişi, polis ekiplerince yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sarıyer'de saat 12.00 sıralarında ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi girmeye çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü. Konsolosluğa girmeye çalışan şüphelinin yere yatırılarak kelepçelendiği ve polis otosuna bindirildiği anlar kameraya yansıdı.

Konsolosluğa girmek isterken yakalanan şüphelinin yakalandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, polisin yakaladığı şüpheliyi yere yatırarak kelepçelediği ve daha sonra ayağa kaldırarak üst araması yaptığı görülüyor. Şüphelinin polis otosuna bindirildiği anlarda görüntülere yansıdı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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