Video Yaşam Adana’da bir otomobilde ruhsatsız 17 tabanca ele geçirildi | Video
Adana’da bir otomobilde ruhsatsız 17 tabanca ele geçirildi | Video

Adana’da bir otomobilde ruhsatsız 17 tabanca ele geçirildi | Video

17.11.2023 | 13:35

Adana'da bir otomobilde ruhsatsız 17 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesinde aldıkları istihbarat üzerine operasyon düzenledi. Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, plakası daha önceden tespit edilen otomobili oluşturulan kontrol noktasında durdurdu. Ekipler, araçta bulunan 2 kişiyi etkisiz hale getirirken otomobilde yapılan aramada bagaj bölümde gizlenmiş 17 adet ruhsatsız tabanca ve 26 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin ikametinde yaptıkları aramalarda da ruhsatsız av tüfeği, balistik yelek ile 3 şarjör ele geçirdi.
Şüpheli 2 kişi jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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