Video Yaşam Adana'da dehşet! Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi temizledi | Video

Adana'da dehşet! Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi temizledi | Video

Adana'da dehşet! Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi temizledi | Video
15.04.2021 | 10:42

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Adana’da evinde öldürülmüş halde bulunan şahsı, arkadaşının at masrafı borcundan dolayı öldürdüğü, delilleri yok etmek için de evi temizlediği ortaya çıktı. Şahsın temizlik sırasında gözü açık olan maktulden korkup yüzünü havlu ile kapattığı ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi 46189 Sokak'taki 4 katlı evde 9 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan ve tek yaşayan Ertan Ürün'den (55) Mersin'de yaşayan ağabeyi Ata Ürün, 4 gündür haber alamadı. Bu nedenle Ürün, kardeşinin komşusu Mecit Koncuk'u arayarak, "Kardeşimden haber alamıyorum. Evine gidip bakabilir misin" dedi. Koncuk, eve gidip zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Koncuk, Ürün'ün başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis de kapıyı açtıramayınca itfaiye ekipleri gelip kapıyı açtı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Ürün'ün yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ürün'ün vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını tespit etti. Ayrıca Ürün'ün birkaç gün önce bıçaklandığı belirlendi. Ürün'ün cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi için ali tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise evde inceleme başlattı. Polis, öncelikle evden bir şey çalınıp çalınmadığına bakıp, cinayeti kim ya da kimlerin işlediğini çözmek için kapsamlı çalışma başlattı.

KATİL ARKADAŞI ÇIKTI
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını bulmak için evin etrafındaki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntülerini alarak saniye saniye izlemeye başladı. Yapılan izlemede eve zanlının bir araçla gelip bir süre sonra aynı araçla bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler, aracın Ercan G. (54) tarafından kiralandığını belirledi. Maktulün arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli Ercan G, Yurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ertan Ürün ile arkadaşı Ercan G.'nin daha önce birlikte yarış atı satın aldıkları, atın yem ihtiyacının tamamını karşılayan Ürün'ün 2 Nisan'da evine gelen arkadaşı ile masrafın yarısını karşılamadığı gerekçesiyle tartıştığı ve çıkan kavga sırasında Ercan G.'nin mutfaktan aldığı bıçakla arkadaşını öldürdüğü iddia edildi.

Öte yandan, zanlının öldürdüğü arkadaşının yüzünü havluyla kapattıktan sonra delil bırakmamak için evde temizlik yaptığı öne sürüldü. Zanlının ifadesinde önce cinayeti işlemediğini öne sürdüğü daha sonrada kabul edip pişman olduğunu öldürmek istemediğini ancak kendisine küfür edince öldürdüğünü, yüzünü de temizlik yaparken kendisine bakıyor gibi olduğu için kapattığını söylediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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