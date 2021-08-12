Video Yaşam Adana’da esrarengiz ölüm! Aracından 10 kilometre ilerideki sulama kanalında boğularak ölmüş olarak bulundu | Video

Adana’da esrarengiz ölüm! Aracından 10 kilometre ilerideki sulama kanalında boğularak ölmüş olarak bulundu | Video

Adana’da esrarengiz ölüm! Aracından 10 kilometre ilerideki sulama kanalında boğularak ölmüş olarak bulundu | Video
12.08.2021 | 11:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Malatya’da taşan dere sele neden oldu! O anlar kamerada | Video 01:33
Malatya'da taşan dere sele neden oldu! O anlar kamerada | Video 12.08.2021 | 18:36
Meksika’da fabrikadaki patlamanın bilançosu netleşti: 2 ölü, 4 yaralı | Video 03:06
Meksika’da fabrikadaki patlamanın bilançosu netleşti: 2 ölü, 4 yaralı | Video 12.08.2021 | 18:20
Selin vurduğu ’Zafer Köyü’nde yaralar sarılıyor | Video 05:17
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor | Video 12.08.2021 | 17:35
SON DAKİKA İstanbul Sarıyer’de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:46
SON DAKİKA İstanbul Sarıyer'de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 12.08.2021 | 16:41
Adıyaman’da yol kenarına döşenen EYP patlatıldı | Video 01:36
Adıyaman’da yol kenarına döşenen EYP patlatıldı | Video 12.08.2021 | 16:29
Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi | Video 00:50
Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi | Video 12.08.2021 | 16:29
Ağabey-kardeş tartışması cinayetle bitti | Video 00:50
Ağabey-kardeş tartışması cinayetle bitti | Video 12.08.2021 | 15:48
Kız yurdu önünde cinsel içerikli hareket yapan şahıs adliyede | Video 00:51
Kız yurdu önünde cinsel içerikli hareket yapan şahıs adliyede | Video 12.08.2021 | 15:48
Ölümden, ineğinin kuyruğundan tutarak kurtulan Kemal Karadeniz o anları anlattı 02:36
Ölümden, ineğinin kuyruğundan tutarak kurtulan Kemal Karadeniz o anları anlattı 12.08.2021 | 15:07
Antalya’da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi | Video 02:30
Antalya’da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi | Video 12.08.2021 | 14:49
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı | Video 07:16
Kahvaltı hazırlarken selin sürüklediği tomruk duvarı patlattı | Video 12.08.2021 | 14:36
Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Ayça Çağla Altunkaya’nın karnı kafaları karıştırdı 00:29
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Ayça Çağla Altunkaya'nın karnı kafaları karıştırdı 12.08.2021 | 14:37
Fotokapana takılan avcılara 44 bin lira ceza | Video 00:14
Fotokapana takılan avcılara 44 bin lira ceza | Video 12.08.2021 | 14:36
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına darbe | Video 01:44
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına darbe | Video 12.08.2021 | 14:01
Yaşlı vatandaşlar botlarla alınıp, sırtlarda taşındılar | Video 01:58
Yaşlı vatandaşlar botlarla alınıp, sırtlarda taşındılar | Video 12.08.2021 | 14:00
Sinop’ta sel afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı 04:43
Sinop'ta sel afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı 12.08.2021 | 13:28
Meral Akşener’in kahvehane ziyaretinde tepki gösteren şehit ağabeyi o anları anlattı | Video 03:04
Meral Akşener’in kahvehane ziyaretinde tepki gösteren şehit ağabeyi o anları anlattı | Video 12.08.2021 | 13:43
İstanbul Fatih’te alt geçitte karşı şeride geçen otomobil takla attı: 4 yaralı 02:58
İstanbul Fatih'te alt geçitte karşı şeride geçen otomobil takla attı: 4 yaralı 12.08.2021 | 13:29
Şoförün olmadığını fırsat bildi, paraları alıp kaçtı | Video 02:46
Şoförün olmadığını fırsat bildi, paraları alıp kaçtı | Video 12.08.2021 | 13:10
Telefon bataryasının patlama anı kamerada | Video 01:39
Telefon bataryasının patlama anı kamerada | Video 12.08.2021 | 13:10

Adana’da bir kişi, aracından yaklaşık 10 kilometre ileride sulama kanalında çırılçıplak boğularak ölmüş olarak bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin balkonuna çıkan kadınlar, kanalda bir erkek şahsın sürüklendiğini görünce durumu hemen mahalle muhtarı Hüseyin Alak'a bildirdi. Muhtar da olayı polise ve sağlık haberlerine bilgi verdi. Bunun üzerine olay yerine, su altı polisi ve sağlık ekipleri geldi. Su altı polisi, şahsı kanaldan çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın kafasında kanama olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, bunun üzerine şahsın kimliğini belirlemek için çalışma yaptı. Bu arada şahsın isminin Yahya Kemal Sarıgül (42) olduğu belirlendi. Şahsın dün akşamdan beri arandığı ancak ulaşılamadığı belirlendi. Sarıgül'ün aracının da Ali Hoca Mahallesi yakınlarda kanal kenarında park halinde olduğu kapı ve pencerelerinin açık olduğu saptandı. Polis, hemen aracın olduğu yere geçti. Aracın yanına gelindiğinde arkadaşlarının araç yanında olduğu görülürken, bir arkadaşı "Onu her yerde arıyoruz ancak bulamadık" dedi. Bu arada Sargül'ün aracında bıraktığı telefonu da sürükle çalmaya başladı. Sarıgül'ün telefonunun dışında kıyafetlerinin de araçta ve kanal kenarında olduğu görüldü. Polis, olayın intihar olabileceği üzerinde dururken, şahsın çırılçıplak bulunması, aracıyla cesedi arasında 10 kilometre mesafe olması kafalarda soru işareti bıraktı. Polisin çalışması devam ederken olay yerinin incelemesinin ardından ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Sarıgül'ün nasıl öldüğü otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA