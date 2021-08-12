Adana’da esrarengiz ölüm! Aracından 10 kilometre ilerideki sulama kanalında boğularak ölmüş olarak bulundu | Video
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Adana’da bir kişi, aracından yaklaşık 10 kilometre ileride sulama kanalında çırılçıplak boğularak ölmüş olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin balkonuna çıkan kadınlar, kanalda bir erkek şahsın sürüklendiğini görünce durumu hemen mahalle muhtarı Hüseyin Alak'a bildirdi. Muhtar da olayı polise ve sağlık haberlerine bilgi verdi. Bunun üzerine olay yerine, su altı polisi ve sağlık ekipleri geldi. Su altı polisi, şahsı kanaldan çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın kafasında kanama olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, bunun üzerine şahsın kimliğini belirlemek için çalışma yaptı. Bu arada şahsın isminin Yahya Kemal Sarıgül (42) olduğu belirlendi. Şahsın dün akşamdan beri arandığı ancak ulaşılamadığı belirlendi. Sarıgül'ün aracının da Ali Hoca Mahallesi yakınlarda kanal kenarında park halinde olduğu kapı ve pencerelerinin açık olduğu saptandı. Polis, hemen aracın olduğu yere geçti. Aracın yanına gelindiğinde arkadaşlarının araç yanında olduğu görülürken, bir arkadaşı "Onu her yerde arıyoruz ancak bulamadık" dedi. Bu arada Sargül'ün aracında bıraktığı telefonu da sürükle çalmaya başladı. Sarıgül'ün telefonunun dışında kıyafetlerinin de araçta ve kanal kenarında olduğu görüldü. Polis, olayın intihar olabileceği üzerinde dururken, şahsın çırılçıplak bulunması, aracıyla cesedi arasında 10 kilometre mesafe olması kafalarda soru işareti bıraktı. Polisin çalışması devam ederken olay yerinin incelemesinin ardından ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Sarıgül'ün nasıl öldüğü otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.