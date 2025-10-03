Adana'da ilginç olay: Aynı kişiye 22 gün arayla aynı yerde ikinci kez otomobil çarptı! Kaza anları kamerada | Video
Adana'nın Kozan ilçesinde bir motosikletli aynı yerde iki defa otomobil çarpması sonucu kaza geçirdi. Motosiklet sürücüsü kadınla birlikte 4 kişinin yaralandığı ilk kaza ve önceki kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan, motosiklet sürücüsünün 22 gün öncede aynı yer kaza geçirdiği öğrenildi. Motosiklet sürücüsünün karıştığı 2 kaza da güvenlik kamerasına yansıdı.
