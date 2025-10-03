Adana'da ilginç olay: Aynı kişiye 22 gün arayla aynı yerde ikinci kez otomobil çarptı! Kaza anları kamerada | Video 03.10.2025 | 10:10 Adana'nın Kozan ilçesinde bir motosikletli aynı yerde iki defa otomobil çarpması sonucu kaza geçirdi. Motosiklet sürücüsü kadınla birlikte 4 kişinin yaralandığı ilk kaza ve önceki kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 01 BDE 962 plakalı Küba marka motosikletle D.Y. yönetimindeki 09 ADJ 594 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile birlikte arkasında bulunan 3 çocuk hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Öte yandan, motosiklet sürücüsünün 22 gün öncede aynı yer kaza geçirdiği öğrenildi. Motosiklet sürücüsünün karıştığı 2 kaza da güvenlik kamerasına yansıdı.