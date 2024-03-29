Adana’da kamyonet çalan çift kıskıvrak yakalandı | Video
Adana’da bir kadın 8 yaşındaki çocuğu ve sevgilisiyle park halindeki kamyoneti çaldı. Olayın ardından kadın ve sevgilisi tutuklandı.
"KADIN DİREKSİYONA GEÇTİ, OĞLU VE SEVGİLİSİ ARACI İTTİ"
Arzu Y. kamyonetin camını kırıp kapısını açarak direksiyon başına geçerken oğlu H.Y ve sevgilisi Aykut T. aracı itmeye başladı. Çaldıkları yerden aracı uzaklaştırdıktan sonra Arzu Y. araca düz kontak yaptı. Şüpheliler çaldıkları kamyoneti daha sonra Mithatpaşa Mahallesi'nde bırakıp kaçtı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İşe gitmek için aşağı inen Raha H. aracının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
Oto hırsızlık polisleri kamyoneti çalanların Arzu Y. ve Aykut T. olduğunu tespit etti. Aykut T. evine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Sevgilisi Arzu Y.'nin de bir süre önce başka bir suçtan yakalanıp tutuklandığı belirtildi.
"BİR YERE GİDECEĞİZ, BU ARACI ÇALALIM"
Emniyetteki sorgusunda kendisini savunmak için sevgilisi Arzu Y.'i suçlayan Aykut T., "Arzu'nun evinde içki içerken, sokaktaki kamyoneti gösterip, 'Bir yere gideceğiz, bu aracı çalalım' dedi. Sonra direksiyona geçip, aracı da itmemizi istedi. Aracı park edip, bir eve girdi. Ben de evime döndüm" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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