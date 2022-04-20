Adana'da pes dedirten yol kavgası: Dönüş yapamayınca seyyar satıcının kaşını yarıp, kolunu kırdı! | Video
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ADANA'da seyyar satıcı İbrahim Çakmak (64), yol kenarında satış yaptığı meyve tablası yüzünden ara sokağa dönüş yapamayan otomobil sürücüsü İ.K. (39) tarafından dövüldü. Tekme ve yumruklarla kaşı yarılan ve sol kolu kırılan İbrahim Çakmak, hastaneye kaldırıldı, İ.K ise gözaltına alındı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla İbrahim Çakmak, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.K. ise polis merkezine götürüldü.