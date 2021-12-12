Adana’dan Ukrayna’ya film gibi operasyon! "Tabut Ali" yakalandı | Video

Adana polisi suç işlediği silahları tabutta sakladığı, mezarlıkta yatıp kaktığı için “Tabut Ali” olarak bilinen ve 21 yıl hapis cezası alan firari hükümlüyü Ukrayna’da yakalayıp Adana’ya getirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri 2009 yılında "silahlı çıkar amaçlı suç örgütü" kuran şahıslara yönelik operasyon yaptı. Bu operasyonda suç işlediği silahları tabutta sakladığı ve mezarlıkta yatıp kalktığı için "Tabut Ali" olarak bilinen Ali Doğan Efe'de yakalanıp yargılandı. Ancak yargılama uzun sürdüğü için tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir süre sonra ise Efe'ye 21 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza da Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine organize büro ekipleri hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Adana polisi hükümlünün Ukrayna'ya kaçtığını belirledi. Polis zanlının Kiev kentinde saklandığını belirleyip İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'na konuyla ilgili rapor gönderdi. Hükümlü hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.Bunun üzerine Ukrayna interpol polisi operasyon düzenleyerek Ali Doğan Efe'yi Kiev'de saklandığı evde yakaladı. Yapılan yazışmalar sonucunda Efe, Türkiye'ye iade edildi. "Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit" suçlarından kaydı olan Efe, için Adana polisi Kiev'e giderek onu teslim aldı. Adana'ya getirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.