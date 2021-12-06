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OTOMATİK OYNAT
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Adım adım takip etti, yürüyen merdivende taciz etti | Video 06.12.2021 | 19:45
05:48
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Osmaniye'de kızıl akbaba donarak ölmekten monta sarılarak kurtarıldı 06.12.2021 | 16:44
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Çadırlı serada suçüstü yakaladılar! Saksılara ekilmiş halde bulundu... 06.12.2021 | 17:11
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Zonguldak'taki kesik baş cinayetinde son durum! 06.12.2021 | 16:30
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SON DAKİKA: Niğde'de mezarlıkta şoke eden görüntü! 06.12.2021 | 16:35
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Van Muradiye'de deprem anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı | Video 06.12.2021 | 16:05
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Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada | Video 06.12.2021 | 16:03
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Eşini rahatsız eden kargocuyu sokak ortasında vurdu | Video 06.12.2021 | 16:03
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Kırıkkale'de motosikletliye tüfekli saldırı! | Video 06.12.2021 | 15:48
03:11
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Osmangazi Köprüsünde kartpostallık gün doğumu manzarası | Video 06.12.2021 | 15:24
01:08
Egzozdan çıkan siyah dumanla adeta görünmez oldular | Video 06.12.2021 | 15:00
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03:21
Bursa'da ayakkabı boyacısıyla karganın yürekleri ısıtan dostluğu kamerada 06.12.2021 | 14:56
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Kapadokya’da 'Kayıkta Kahvaltıya' ilgi artıyor | Video 06.12.2021 | 14:00
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Kod adı MET... Narkotimler suçüstü yakaladı! | Video 06.12.2021 | 14:32
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Eğlence mekanlarına satacaklardı, suçüstü yakalandılar | Video 06.12.2021 | 14:09
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Bayrampaşa'da marangoz atölyesinde korkutan yangın | Video 06.12.2021 | 13:55
Başakşehir’de metro çıkışı takip ettiği hamile kadını metrelerce takip edip yürüyen merdivende cinsel saldırı da bulunan tacizci, yakalanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan taciz anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.