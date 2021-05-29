Video Yaşam Adıyaman'da alevlerin metrelerce yükseldiği yangın kamerada! Bin yüz dönüm alan küle döndü

Adıyaman'da alevlerin metrelerce yükseldiği yangın kamerada! Bin yüz dönüm alan küle döndü

Adıyaman'da alevlerin metrelerce yükseldiği yangın kamerada! Bin yüz dönüm alan küle döndü
29.05.2021 | 16:01

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Adıyaman’da alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların gökyüzünü kapladığı yangında arpa ve buğday ekili bin yüz dönüm alan küle döndü.

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Adıyaman merkeze bağlı Bağdere Köyü'nde biçerdöverin hasat yaptığı esnada çıkan yangın çiftçinin bir yıllık emeğini küle çevirdi. Mehmet Çalış ve Hüseyin Çalış'a ait arazide biçerdöver çalışırken çıkan kıvılcım nedeniyle buğday tarlası alev aldı. Tarla sahipleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak oldukça güçleşti.


Köylüler 50'nin üzerinde traktör ve iş makinesiyle yangına müdahale etti. Alevlerin metrelerce yükseldiği, siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın saatler süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bir kişinin tarlasında çıkan yangın, 11 kişinin tarlasına sıçrayarak toplam 1100 dönümlük alanı küle çevirdi.


Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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